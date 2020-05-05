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Кличко будет помогать готовить Усика к следующему бою

Вторник, 5 мая 2020, 16:23
Кличко будет помогать готовить Усика к следующему бою

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассказал, что проводил спарринги с боксером Александром Усиком и готов ему помогать в подготовке к бою с британцем Дереком Чисорой.

Источник: mixsport.pro

Прямая речь Кличко: "Бой Александра с Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы. До этого поединка Саша готов.

Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чиросой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И совершенно бесплатно".

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Темы: Виталий Кличкоспорт
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