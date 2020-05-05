Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МАУ выполнит третий спецрейс с украинскими работниками

Вторник, 5 мая 2020, 17:20
МАУ выполнит третий спецрейс с украинскими работниками

Во вторник, 5 апреля, МАУ выполнит третий спецрейс с украинскими работниками во Франкфурт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Во вторник, 5 мая, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит третий специальный пассажирской рейс из Киева во Франкфурт для перевозки украинцев, имеющих трудовые контракты за рубежом.

"Продолжение программы перевозки украинских граждан за границу по трудовым контрактам стало возможным благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении пресс-службы МАУ.

Для путешествия необходимо иметь трудовую визу, контракт на срок от 3 месяцев и медицинскую страховку, в том числе на случай COVID-19.

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу", - добавляют в сообщении.

Как сообщалось ранее, после скандала с блокировкой чартеров с работниками, авиакомпания все же смогла осуществить перевозку украинских сезонных работников в Лондон, а затем и в Хельсинки.

Вчера в пресс-службе вице-премьера сообщили, что "вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы".

Темы: границаавиакарантинзарплаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
граница
В Польше задержали украинца, который незаконно переправлял мигрантов через границу
"Румыния-трип": россиянка устроила "бизнес" переправки украинских призывников за границу
Жительница Львовщины маскировала мужчин под "волонтеров" и подвозила к границе
Последние новости
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
Все новости...
Реклама: