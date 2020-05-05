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МАУ выполнит третий спецрейс с украинскими работниками

Вторник, 5 мая 2020, 17:20

Во вторник, 5 апреля, МАУ выполнит третий спецрейс с украинскими работниками во Франкфурт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Во вторник, 5 мая, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит третий специальный пассажирской рейс из Киева во Франкфурт для перевозки украинцев, имеющих трудовые контракты за рубежом.

"Продолжение программы перевозки украинских граждан за границу по трудовым контрактам стало возможным благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении пресс-службы МАУ.

Для путешествия необходимо иметь трудовую визу, контракт на срок от 3 месяцев и медицинскую страховку, в том числе на случай COVID-19.

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу", - добавляют в сообщении.

Как сообщалось ранее, после скандала с блокировкой чартеров с работниками, авиакомпания все же смогла осуществить перевозку украинских сезонных работников в Лондон, а затем и в Хельсинки.

Вчера в пресс-службе вице-премьера сообщили, что "вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы".

Темы: границаавиакарантинзарплаты


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