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Совет ЕС согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления последствий эпидемии

Вторник, 5 мая 2020, 17:57

Совет ЕС согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе, текстом которого располагает "Европейская правда".

Совет ЕС согласовал предложение Еврокомиссии о предоставлении 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам с официально признанной перспективой членства и странам-соседям для помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса, из которых 1,2 млрд предусмотрены для Украины.

"Страны с официально признанной перспективой членства и страны-соседи являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас более критично, чем когда-либо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в реагировании на экономическое и социальное измерение этого глобального кризиса", - отметил Здравко Марич, министр финансов Хорватии.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме займов на выгодных условиях. Из указанных 3 млрд для отдельных стран предусмотрены:

Украине - 1,2 млрд евро

Грузии - 150 млн евро

Молдове - 100 млн евро

Боснии и Герцеговине - 250 млн евро

Албании - 180 млн евро

Северной Македонии - 160 млн евро

Косову - 100 млн

Черногории - 60 млн

Иордании - 200 млн евро

Тунису - 600 млн евро

"Вместе с поддержкой от МВФ эти средства помогут улучшить макроэкономическую стабильность и позволят направлять ресурсы на защиту граждан и смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии", - добавляют в сообщении.

Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита - 15 лет. Условия будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании между странами-партнерами и Еврокомиссией.

Текст еще должен быть согласован Европарламентом и Советом ЕС перед вступлением в силу.

Темы: ЕСденьгиУкраинакоронавирусэпидемия


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