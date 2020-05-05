Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Больше 50% украинцев не слышали о "Бессмертном полке"

Вторник, 5 мая 2020, 18:16
Больше 50% украинцев не слышали о Бессмертном полке

Большинство украинцев не знают об акции под названием "Бессмертный полк", которую проводят 9 мая.

Источник: опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Детали: 51% опрошенных украинцев не знают о массовых мероприятиях под названием "Бессмертный полк", которые проводятся 9 мая. Еще 12% знают о них, но относятся к ним отрицательно.

Знают и положительно относятся 18%, нейтрально относятся 12%.

Во всех регионах более 50% не знают об этом мероприятии, кроме Востока, где осведомленность несколько выше (ничего не знают 33%).

На Востоке также больше и положительных отношений - 32% против 25% на Юге, 15% в Центре и 9% на Западе.

 
скриншот

Опрос проведен совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось путем телефонных интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

Что этому предшествовало:

  • Согласно результатам этого же опроса, с утверждением, что СССР вместе с Германией ответственность за начало Второй мировой войны, соглашаются 56% украинский.

Темы: опросисторияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
опрос
Почти 80% украинцев считают всех россиян ответственными за войну – опрос
После мятежа Пригожин потерял поддержку россиян, а до того мог тягаться с Путиным – СМИ
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Последние новости
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
Все новости...
Реклама: