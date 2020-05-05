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Укр / Рус

Больше 50% украинцев не слышали о "Бессмертном полке"

Вторник, 5 мая 2020, 18:16

Большинство украинцев не знают об акции под названием "Бессмертный полк", которую проводят 9 мая.

Источник: опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Детали: 51% опрошенных украинцев не знают о массовых мероприятиях под названием "Бессмертный полк", которые проводятся 9 мая. Еще 12% знают о них, но относятся к ним отрицательно.

Знают и положительно относятся 18%, нейтрально относятся 12%.

Во всех регионах более 50% не знают об этом мероприятии, кроме Востока, где осведомленность несколько выше (ничего не знают 33%).

На Востоке также больше и положительных отношений - 32% против 25% на Юге, 15% в Центре и 9% на Западе.

 
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Опрос проведен совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось путем телефонных интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

Что этому предшествовало:

  • Согласно результатам этого же опроса, с утверждением, что СССР вместе с Германией ответственность за начало Второй мировой войны, соглашаются 56% украинский.

Темы: опросисторияРосcия


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