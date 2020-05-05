Больше 50% украинцев не слышали о "Бессмертном полке"
Большинство украинцев не знают об акции под названием "Бессмертный полк", которую проводят 9 мая.
Источник: опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива
Детали: 51% опрошенных украинцев не знают о массовых мероприятиях под названием "Бессмертный полк", которые проводятся 9 мая. Еще 12% знают о них, но относятся к ним отрицательно.
Знают и положительно относятся 18%, нейтрально относятся 12%.
Во всех регионах более 50% не знают об этом мероприятии, кроме Востока, где осведомленность несколько выше (ничего не знают 33%).
На Востоке также больше и положительных отношений - 32% против 25% на Юге, 15% в Центре и 9% на Западе.
Опрос проведен совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось путем телефонных интервью.
Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.
Что этому предшествовало:
- Согласно результатам этого же опроса, с утверждением, что СССР вместе с Германией ответственность за начало Второй мировой войны, соглашаются 56% украинский.