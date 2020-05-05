Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель готова еще больше ослабить карантин

Вторник, 5 мая 2020, 19:00

Канцлер Германии Ангела Меркель открыта к дальнейшему ослаблению коронавирусных ограничений, поскольку наблюдается позитивное развитие относительно распространения коронавирусной инфекции в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

По словам канцлера, борьба с пандемией коронавируса развивается очень хорошо в последние дни. Поэтому сейчас можно говорить о дальнейшем смягчении карантина, сказала во вторник Меркель на заседании фракции ХДС/ХСС.

Дебаты о дальнейшем смягчении вызвали бурную дискуссию в Германии. Поэтому Меркель четко дала понять: если в каком-то регионе произойдет новая вспышка инфекции, необходимо принимать меры на местном уровне, чтобы они не коснулись территории всей страны.

Как сообщалось, по состоянию на 5 мая ежедневное количество новых случаев заражения в Германии держится на стабильном уровне. За последние сутки подтверждено 685 новых случаев заболевания.

В среду 6 мая Меркель хочет обсудить с главами федеральных земель ослабление ограничений в детских садах, в сфере общественного питания и гостиничном бизнесе.

С 20 апреля в Германии позволили открыть магазины площадью до 800 квадратных метров. В стране действует "масочный режим" в закрытых общественных местах.

Ограничения на социальные контакты в Германии, которые действовали в течение нескольких недель, будут действовать до 10 мая.

Темы: ГерманияМеркель
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Германия
Нового посла Германии в РФ встретили обвинениями в "русофобии"
"Мы никогда не должны лгать случайно, только намеренно". Как хитрость и ум помогают выиграть войну
Депутат Бундестага резко ответил премьеру Саксонии, который против поставок Украине ракет Taurus
Последние новости
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
Все новости...
Реклама: