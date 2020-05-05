Коронавирус не пробрался в зону проведения ООС – министр

Министр обороны Андрей Таран рассказал, что коронавирусную инфекцию удалось не допустить в район проведения Операции объединенных сил.

Источник: пресс-служба Минобороны

Прямая речь: "На сегодня нам удалось не допустить попадания коронавируса в район проведения ООС - и это самое главное".

Детали: По словам министра, в настоящее время ситуация с заболеванием в Вооруженных силах улучшилась.

Он добавил, что каждый день люди выздоравливают после заболевания коронавирусом.

Таран сообщил, что большинство случаев заболевания этой болезнью связано с тем, что военнослужащие общаются с гражданским населением, среди которого есть случаи заболевания.

Напомним: