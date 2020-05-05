Коронавирус не пробрался в зону проведения ООС – министр
Вторник, 5 мая 2020, 19:30
Министр обороны Андрей Таран рассказал, что коронавирусную инфекцию удалось не допустить в район проведения Операции объединенных сил.
Источник: пресс-служба Минобороны
Прямая речь: "На сегодня нам удалось не допустить попадания коронавируса в район проведения ООС - и это самое главное".
Детали: По словам министра, в настоящее время ситуация с заболеванием в Вооруженных силах улучшилась.
Он добавил, что каждый день люди выздоравливают после заболевания коронавирусом.
Таран сообщил, что большинство случаев заболевания этой болезнью связано с тем, что военнослужащие общаются с гражданским населением, среди которого есть случаи заболевания.
Напомним:
- По состоянию на утро 7 мая сообщалось, что в ВСУ на COVID-19 болеет 38 человек. Также за период пандемии выздоровели 40 человек и 2 летальных случая.
Украинская правда