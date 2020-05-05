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Коронавирус не пробрался в зону проведения ООС – министр

Вторник, 5 мая 2020, 19:30

Министр обороны Андрей Таран рассказал, что коронавирусную инфекцию удалось не допустить в район проведения Операции объединенных сил.

Источник: пресс-служба Минобороны

Прямая речь: "На сегодня нам удалось не допустить попадания коронавируса в район проведения ООС - и это самое главное".

Детали: По словам министра, в настоящее время ситуация с заболеванием в Вооруженных силах улучшилась.

Он добавил, что каждый день люди выздоравливают после заболевания коронавирусом.

Таран сообщил, что большинство случаев заболевания этой болезнью связано с тем, что военнослужащие общаются с гражданским населением, среди которого есть случаи заболевания.

Напомним:

  • По состоянию на утро 7 мая сообщалось, что в ВСУ на COVID-19 болеет 38 человек. Также за период пандемии выздоровели 40 человек и 2 летальных случая.

Украинская правда
Темы: ООСкоронавирусМинобороны


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