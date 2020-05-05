Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эпидемия в Италии: продолжает уменьшаться количество новых больных и госпитализированных

Вторник, 5 мая 2020, 19:59

В Италии количество погибших от коронавируса за сутки несколько выросла, по сравнению со вчерашним днем, но продолжает уменьшаться количество новых случаев и госпитализированных больных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа в Италии от коронавируса умерли 236 больных. Это несколько больше, чем показатели предыдущих дней – 195 вчера и 174 позавчера, что было самым низким показателем за более чем месяц.

В то же время, количество "активных" больных коронавирусом (пациентов, которые сейчас имеют положительный тест) продолжает снижаться после того, как вчера впервые за много недель опустилась ниже отметки 100 тысяч. Сейчас это 98 467 человек, что на 1513 меньше, чем вчера.

За последние сутки обнаружили 1 075 новых больных – снова более чем на сотню меньше, чем 1221 накануне, и почти на 900 меньше, чем два дня назад. В Ломбардии, эпицентре эпидемии, количество новых случав тоже снизилось, после небольшого роста вчера (577) – до 500.

За сутки выздоровели еще 1225 человек – ровно столько же, как накануне.

Количество госпитализированных уменьшилось на более 550 человек – до 16 270, в отделениях интенсивной терапии – до 1427, что на 52 меньше, чем вчера.

Всего с начала эпидемии, в Италии зарегистрировали 213 013 случаев коронавируса. 29 315 больных умерли, 85231 – выздоровели.

Напомним, в понедельник, 4 мая, в Италии началась вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Новые послабления предусматривают восстановление работы производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Через две недели должна заработать розничная торговля.

Подробнее о том, как выглядит жизнь Италии после 4 мая, читайте в публикации "Европейской правды": Выздоровление Италии: как страна восстанавливает жизнь после жесткого карантина.

Темы: Италиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
Все новости...
Реклама: