Боевики стреляли из запрещенного оружия: потерь нет

Оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями оружия, потерь среди военных Операции объединенных сил нет.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

На свои провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было".

Детали: В частности, оккупанты открывали огонь неподалеку Невельского, по защитникам Павлополя, в районах Богдановки, вблизи Орехово, Крымского.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Сейчас случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава объединенных сил не зафиксировано.