Боевики стреляли из запрещенного оружия: потерь нет
Оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями оружия, потерь среди военных Операции объединенных сил нет.
Источник: пресс-служба ООС
Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.
На свои провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов.
Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было".
Детали: В частности, оккупанты открывали огонь неподалеку Невельского, по защитникам Павлополя, в районах Богдановки, вблизи Орехово, Крымского.
Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.
Сейчас случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава объединенных сил не зафиксировано.