Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики стреляли из запрещенного оружия: потерь нет

Вторник, 5 мая 2020, 20:07
Боевики стреляли из запрещенного оружия: потерь нет

Оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями оружия, потерь среди военных Операции объединенных сил нет.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

На свои провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было".

Детали: В частности, оккупанты открывали огонь неподалеку Невельского, по защитникам Павлополя, в районах Богдановки, вблизи Орехово, Крымского.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Сейчас случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава объединенных сил не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
Все новости...
Реклама: