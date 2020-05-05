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Наркоторговцы в Одесской области прикрыли килограмма кокаина "миньонами" - СБУ

Вторник, 5 мая 2020, 21:15

В порту "Южный" в Одесской области изъяли более 53 килограммов кокаина, который пытались ввезти из одной из стран Южной Америки.

Источник: Пресс-служба СБУ

Дословно: "Сотрудники Службы обнаружили первую партию тяжелого наркотика при осмотре в порту грузового контейнера с бананами. 45 брикетов с высококачественным кокаином были спрятаны среди легального груза.

Для подтверждения качества "товара" отправители маркировали пакеты своим "фирменным знаком" - изображением "миньона", что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндиката".

Детали: В СБУ заявили, что каждый брикет был обернут в свинцовую упаковку для усложнения обнаружения наркотика сканером.

 
 

В ведомстве указали, что ориентировочная стоимость изъятого кокаина на черном рынке составляет более 200 миллионов гривен.



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