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Наркоторговцы в Одесской области прикрыли килограммы кокаина "миньонами" - СБУ

Вторник, 5 мая 2020, 21:15
Наркоторговцы в Одесской области прикрыли килограммы кокаина миньонами - СБУ

В порту "Южный" в Одесской области изъяли более 53 килограммов кокаина, который пытались ввезти из одной из стран Южной Америки.

Источник: пресс-служба СБУ, Государственная пограничная служба

Дословно: "Сотрудники Службы обнаружили первую партию тяжелого наркотика при осмотре в порту грузового контейнера с бананами. 45 брикетов с высококачественным кокаином были спрятаны среди легального груза.

Для подтверждения качества "товара" отправители маркировали пакеты своим "фирменным знаком" - изображением "миньона", что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндиката".

Детали: В СБУ заявили, что каждый брикет был обернут в свинцовую упаковку для усложнения обнаружения наркотика сканером.

 
 

В ведомстве указали, что ориентировочная стоимость изъятого кокаина на черном рынке составляет более 200 миллионов гривен.

Пограничники отмечают, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в пакетах с вымышленными персонажами в "Южном". В марте в этом порту обнаружили более 30 килограммов кокаина в контейнере, который прибыл из Чили. Этот товар маркировали изображением богатого дяди - персонажа игры "Монополия".

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