По итогам последних суток, Великобритания вышла на 1 место в Европе по количеству погибших от эпидемии – более 29 400 человек.

Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб на ежедневном брифинге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

За последние 24 часа количество погибших от коронавируса в Великобритании выросло на 693, увеличив общее количество погибших до 29 427. Таким образом, умерших от эпидемии в стране уже больше, чем в Италии, где на вечер 5 мая – 29 315 погибших от вируса.

Сегодняшнее количество погибших более чем в 2 раза больше, чем 288 умерших вчера, что было самым низким показателем за месяц.

Заместитель главного научного советника правительства Ангела МакЛин отметила, что такой "скачок" после выходных был ожидаемым из-за задержки данных. Если же смотреть на еженедельные средние показатели, можно видеть, что со середины апреля, число погибших от коронавируса за сутки стабильно снижается.

В то же время, с 24 апреля наблюдается рост количества смертей от Covid-19 в домах престарелых.

Напомним, данные о смертях от коронавируса в домах престарелых и дома, вне больниц, начали попадать в общую статистику только с конца апреля.

Полные статистические данные за последние сутки Департамент здравоохранения Великобритании публикует около 22:00 по Киеву.

Стоит отметить, что по данным Управления национальной статистики в Великобритании, Британия раньше сегодняшнего дня зарегистрировала больше всего в Европе случаев смерти от коронавируса. Их цифра существенно больше, чем данные Департамента за аналогичный период.