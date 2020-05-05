"Эпицентр" заявил, что передал первую партию гумпомощи с "Мрії" в регионы

Компания "Эпицентр" сообщает, что передала первую партию гуманитарной помощи, которая прибыла в Украину самолетом "Мрія" из Китая, в украинские регионы. В компании заявили, что это они оплатили рейс из Китая.

Источник: пресс-служба "Эпицентра"

Заместитель гендиректора "Эпицентра К" Владимир Гончаров: "Мы провели консультации с Минздравом и получили четкие рекомендации по первоочередной необходимости обеспечить средствами защиты наших врачей.

В рамках этой программы, самолетом "Мрія" компания "Эпицентр" привезла гуманитарный груз для медицинских учреждений Украины: 2 млн масок, 75 тыс. защитных комбинезонов и 30 тыс. защитных очков, которые передаются во все областные центры страны".

Детали: Сообщается, что таким образом "Эпицентр" откликнулся на инициативу президента Владимира Зеленского по обеспечению медучреждений средствами защиты и оборудованием по борьбе с COVID-19.

В компании заявляют, что 5 мая первую партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом передали в регионы Украины.

Средства индивидуальной защиты распределят региональные Департаменты здравоохранения в соответствии с потребностями медучреждений областей.

К концу недели гуманитарную помощь от "Эпицентр К" обещают передать во все регионы Украины.

Кроме того, 30 апреля на сайте компании есть сообщение, что "Эпицентр" оплатил рейс "Мрії" из Китая: "Сеть торговых центров "Эпицентр" оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 "Мрія" авиакомпании "Антонов".

Сообщается, что до конца мая, в случае необходимости, согласно заключенным договорам, "Эпицентр" готов обеспечить более 50 млн масок, 200 тыс. комбинезонов, более 300 тыс. очков, 3 млн респираторов, 200 тонн антисептиков.

4 мая заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире "Свободы слова" заявил, что "Эпицентр" сам оплатил самолет из Китая, а президент его встретил, так как это "гордость".

Напомним: