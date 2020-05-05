"Эпицентр" заявил, что передал первую партию гумпомощи с "Мрії" в регионы
Компания "Эпицентр" сообщает, что передала первую партию гуманитарной помощи, которая прибыла в Украину самолетом "Мрія" из Китая, в украинские регионы. В компании заявили, что это они оплатили рейс из Китая.
Источник: пресс-служба "Эпицентра"
Заместитель гендиректора "Эпицентра К" Владимир Гончаров: "Мы провели консультации с Минздравом и получили четкие рекомендации по первоочередной необходимости обеспечить средствами защиты наших врачей.
В рамках этой программы, самолетом "Мрія" компания "Эпицентр" привезла гуманитарный груз для медицинских учреждений Украины: 2 млн масок, 75 тыс. защитных комбинезонов и 30 тыс. защитных очков, которые передаются во все областные центры страны".
Детали: Сообщается, что таким образом "Эпицентр" откликнулся на инициативу президента Владимира Зеленского по обеспечению медучреждений средствами защиты и оборудованием по борьбе с COVID-19.
В компании заявляют, что 5 мая первую партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом передали в регионы Украины.
Средства индивидуальной защиты распределят региональные Департаменты здравоохранения в соответствии с потребностями медучреждений областей.
К концу недели гуманитарную помощь от "Эпицентр К" обещают передать во все регионы Украины.
Кроме того, 30 апреля на сайте компании есть сообщение, что "Эпицентр" оплатил рейс "Мрії" из Китая: "Сеть торговых центров "Эпицентр" оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 "Мрія" авиакомпании "Антонов".
Сообщается, что до конца мая, в случае необходимости, согласно заключенным договорам, "Эпицентр" готов обеспечить более 50 млн масок, 200 тыс. комбинезонов, более 300 тыс. очков, 3 млн респираторов, 200 тонн антисептиков.
4 мая заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире "Свободы слова" заявил, что "Эпицентр" сам оплатил самолет из Китая, а президент его встретил, так как это "гордость".
Напомним:
- Недавно собственник "Эпицентра", народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".
- В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия". Письмо к Кличко было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги о продаже масок.
- В офисе президента заявили, что на самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза является гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.
- 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В общем "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.
- Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что "наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".