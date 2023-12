48-этажный небоскреб загорелся в ОАЭ

В городе Шарджа в Объединённых Арабских Эмиратах загорелся 48-этажный небоскреб.

Источник: BBC World

Детали: Как сообщает местный журналист, десятки пожарных пытались потушить башню, используя десяток пожарных машин и беспилотников.

По предварительным данным никто не пострадал, все жители были вовремя эвакуированы.

По меньшей мере пять домов вблизи горящей башни также были эвакуированы.

God is great! No casualties have been reported in the massive #fire that engulfed the 56-storey (correction, not 40 storeys) Abbco Tower in #AlNahda, #Sharjah. All residents were evacuated before the fire spread.

Video: Fire breaks out in Sharjah building https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/bE8PMR7unD