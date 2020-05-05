Участнику схемы Гладковского выбрали залог в 5 миллионов: прокурор просил 23 млн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога участнику схемы бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского о хищении в оборонке.
Источник: пресс-служба САП
Дословно: "В суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен.
Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения - а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен".
Детали: Также подозреваемый должен:
- прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;
- сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы;
- не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора, суда;
- воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;
- сдать паспорт для выезда за границу;
- носить электронное средство контроля.
Срок действия меры пресечения - до 3 июня 2020 года.
В САП сообщается, что вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.
Что было раньше: 30 апреля антикорупционщики сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации этих средств четырем лицам, причастным к компании "Оптимумспецдеталь".
Правоохранители не называют фамилий, но по данным "Украинской правды" речь идет об номинальном экс-директоре "Оптимумспецдетали" Владимире Волохаче, Виталие Жукове и Андрее Рогозе, которые фактически руководили и обеспечивали работу общества, а также бухгалтере Иванюк.
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