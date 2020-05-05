Участнику схемы Гладковского выбрали залог в 5 миллионов: прокурор просил 23 млн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога участнику схемы бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского о хищении в оборонке Виталию Жукову.
Источник: пресс-служба САП
Дословно: "В суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен.
Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения - а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен".
Детали: По словам источников УП, речь идет о Виталие Жукове.
Подозреваемый должен:
- прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;
- сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы;
- не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора, суда;
- воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;
- сдать паспорт для выезда за границу;
- носить электронное средство контроля.
Срок действия меры пресечения - до 3 июня 2020 года.
В САП сообщается, что вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.
Что было раньше: 30 апреля антикорупционщики сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации этих средств четырем лицам, причастным к компании "Оптимумспецдеталь".
Правоохранители не называют фамилий, но по данным "Украинской правды" речь идет об номинальном экс-директоре "Оптимумспецдетали" Владимире Волохаче, Виталие Жукове и Андрее Рогозе, которые фактически руководили и обеспечивали работу общества, а также бухгалтере Иванюк.
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Напомним:
- Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковський занял должность заместителя секретаря СНБО.
- Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".
- В фабуле речь идет о "физических лицах", которым подконтрольные названные журналистами (и давно уже известные правоохранителям) компании, "с привлечением должностных лиц" СНБО, Минобороны, "Укроборонпрома", государственных оборонных заводов на "Кузни на Рыбацком" завладели бюджетными средствами "ориентировочно в размере 250 млн гривен".