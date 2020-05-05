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Участнику схемы Гладковского выбрали залог в 5 миллионов: прокурор просил 23 млн

Вторник, 5 мая 2020, 23:12
Участнику схемы Гладковского выбрали залог в 5 миллионов: прокурор просил 23 млн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога участнику схемы бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского о хищении в оборонке Виталию Жукову.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "В суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен.

Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения - а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен".

Детали: По словам источников УП, речь идет о Виталие Жукове.

Подозреваемый должен:

  • прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;
  • сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы;
  • не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора, суда;
  • воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;
  • сдать паспорт для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

Срок действия меры пресечения - до 3 июня 2020 года.

В САП сообщается, что вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

Что было раньше: 30 апреля антикорупционщики сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации этих средств четырем лицам, причастным к компании "Оптимумспецдеталь".

Правоохранители не называют фамилий, но по данным "Украинской правды" речь идет об номинальном экс-директоре "Оптимумспецдетали" Владимире Волохаче, Виталие Жукове и Андрее Рогозе, которые фактически руководили и обеспечивали работу общества, а также бухгалтере Иванюк.

Знать больше: #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

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Напомним:

  • Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковський занял должность заместителя секретаря СНБО. 
  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".
  • В фабуле речь идет о "физических лицах", которым подконтрольные названные журналистами (и давно уже известные правоохранителям) компании, "с привлечением должностных лиц" СНБО, Минобороны, "Укроборонпрома", государственных оборонных заводов на "Кузни на Рыбацком" завладели бюджетными средствами "ориентировочно в размере 250 млн гривен".

Украинская правда

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Темы: ГладковскийСНБОАнтикоррупционная прокуратура
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