Участнику схемы Гладковского выбрали залог в 5 миллионов: прокурор просил 23 млн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога участнику схемы бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского о хищении в оборонке Виталию Жукову.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "В суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен.

Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения - а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен".

Детали: По словам источников УП, речь идет о Виталие Жукове.

Подозреваемый должен:

прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;

сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы;

не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора, суда;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;

сдать паспорт для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Срок действия меры пресечения - до 3 июня 2020 года.

В САП сообщается, что вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

Что было раньше: 30 апреля антикорупционщики сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации этих средств четырем лицам, причастным к компании "Оптимумспецдеталь".

Правоохранители не называют фамилий, но по данным "Украинской правды" речь идет об номинальном экс-директоре "Оптимумспецдетали" Владимире Волохаче, Виталие Жукове и Андрее Рогозе, которые фактически руководили и обеспечивали работу общества, а также бухгалтере Иванюк.

Знать больше: #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Напомним: