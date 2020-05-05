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Заместитель Ермака успокоил: безвиз отбирать не будут

Вторник, 5 мая 2020, 23:29
Заместитель Ермака успокоил: безвиз отбирать не будут

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква опроверг слухи о вероятности отмены для Украины безвизового режима с ЕС из-за пандемии COVID-19.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь: "Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими странами - мы имеем безвизовый режим не только с Европейским Союзом".

Детали: Жовква заверил, что государства постепенно будут открывать свои границы для иностранцев.

Напомним: 

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с Евросоюзом.
  • Страны-члены Евросоюза пока не пришли к согласию относительно стремления стран "Восточного партнерства" к вступлению и обеспокоены последствиями уже осуществленной визовой либерализации.

Украинская правда
Темы: безвизУкраинакоронавирусграницаЕС
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