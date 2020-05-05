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Заместитель Ермака успокоил: безвиз отбирать не будут

Вторник, 5 мая 2020, 23:29

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква опроверг слухи о вероятности отмены для Украины безвизового режима с ЕС из-за пандемии COVID-19.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь: "Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими странами - мы имеем безвизовый режим не только с Европейским Союзом".

Детали: Жовква заверил, что государства постепенно будут открывать свои границы для иностранцев.

Украинская правда
Темы: безвизУкраинакоронавирусграницаЕС


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