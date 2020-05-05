В ОП рассказали, как "жмет руки" Зеленский на карантине

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что пандемия коронавируса повлияла на протокол официальных встреч президента и теперь он здоровается локтем.

Источник: пресс-служба Офиса президента, интервью Bituk.media

Прямая речь: "Вы могли видеть даже на фото, какие приветствия были с одним из послов, - локтем. Но, опять же, упростив протокол, мы совершенно не потеряли смысл.

Я не уверен, что во всех странах сейчас президенты принимают верительные грамоты от иностранных послов. Мы чувствовали, что это нужно, что дипломатическая работа не должна останавливаться".

Детали: Жовква объяснил, что во время вручения верительных грамот иностранные послы и президент Украины не жали друг другу руки, хотя это предусмотрено протоколом.

По его словам, принятие верительной грамоты - это протокольная церемония. В частности, посол подходит к президенту, приветствуется, передает верительные грамоты, фотографируется, а дальше происходит разговор.

Только когда дипломат вручил верительные грамоты президенту страны пребывания, тогда он становится полноценным послом: может проводить официальные встречи, помогать Украине уже как представитель своей страны.