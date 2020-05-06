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Укр / Рус

Один боец получил ранение в зоне ООС, другой травму

Среда, 6 мая 2020, 00:02

Неподалеку от Авдеевки в зоне проведения операции объединенных сил получил ранения украинский боец, другой получил боевую травму.

Источник: пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Авдеевка был ранен один украинского героя. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также, у населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил боевое травмирование".

Детали: Сообщается, что пострадавших воинов доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

В ответ военные ООС огнем подавили вражескую активность.

Что этому предшествовало:

Вечером 5 мая в штабе ООС сообщили, что боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, а потерь среди военных Операции объединенных сил нет.

Темы: ДонбассООСвойна


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