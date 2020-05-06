Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Один боец получил ранение в зоне ООС, другой травму

Среда, 6 мая 2020, 00:02
Один боец получил ранение в зоне ООС, другой травму

Неподалеку от Авдеевки в зоне проведения операции объединенных сил получил ранения украинский боец, другой получил боевую травму.

Источник: пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Авдеевка был ранен один украинского героя. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также, у населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил боевое травмирование".

Детали: Сообщается, что пострадавших воинов доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

В ответ военные ООС огнем подавили вражескую активность.

Что этому предшествовало:

Вечером 5 мая в штабе ООС сообщили, что боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, а потерь среди военных Операции объединенных сил нет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
Все новости...
Реклама: