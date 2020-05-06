В России рассказали о состоянии премьер-министра, который заболел коронавирусом
Среда, 6 мая 2020, 00:31
Пресс-секретарь главы кабмина РФ Борис Беляков рассказали о состоянии премьер-министра Михаила Мишустина, который ранее сообщил, что болен COVID-19.
Источник: ТАСС
Прямая речь: "Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинском учреждений под присмотром врачей. Самочувствие остается в целом нормальным. Лечение проходит планово, с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания".
Что было ранее: Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что заразился коронавирусом.
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