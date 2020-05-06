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В Германии за сутки выявлено 554 больных COVID-19

Среда, 6 мая 2020, 01:05
В Германии за сутки выявлено 554 больных COVID-19

За 5 мая в Германии диагностировано 554 случая инфицирования коронавирусом.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: На 1:00 6 мая в стране диагностировано 166 706 случаев болезни, 135 100 пациент уже выздоровел, 6993 умерли. Первый случай заболевания COVID-19 в Германии обнаружили 27 января.

За последние сутки в Германии на коронавирус заболело 554 человека. Продолжают бороться с болезнью 24 613 пациента.

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Что было раньше:

Канцлер Германии Ангела Меркель открыта к дальнейшему ослаблению коронавирусных ограничений, поскольку наблюдается позитивное развитие по распространению инфекций в стране.

Напомним:

В мире с 3 714 983 случаев заболевания 1 235 717 человек выздоровела и 257 305 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирускарантинГермания
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