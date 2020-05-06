Формирования Российской Федерации обстреляли участок разведения
Среда, 6 мая 2020, 02:00
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли участок разведения сил и средств №3.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Сегодня, 5 мая, вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм.
Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей".
Что этому предшествовало:
Вечером 5 мая в штабе ООС сообщили, что боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, а потерь среди военных Операции объединенных сил нет.