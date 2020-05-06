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Формирования Российской Федерации обстреляли участок разведения

Среда, 6 мая 2020, 02:00
Формирования Российской Федерации обстреляли участок разведения

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли участок разведения сил и средств №3.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Сегодня, 5 мая, вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм.

Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей".

Что этому предшествовало:

Вечером 5 мая в штабе ООС сообщили, что боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, а потерь среди военных Операции объединенных сил нет.

Темы: РосcиявойнаДонбасс
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