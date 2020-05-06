Укргидрометцентр советует воздержаться от походов в горы и на высокогорье
Среда, 6 мая 2020, 06:54
6 мая и в течение первой половины дня 7 мая во Карпатах ожидается значительное ухудшение погодных условий.
Источник: Укргидрометцентр в Facebook
Детали: В результате прохождения активного циклона, ожидается значительное ухудшение погодных условий: сильный ветер (порывы 10-20 м / с, местами до 24 м / с), значительный дождь и мокрый снег, местами метель!
Ожидается прирост снежного покрова высотой:
на среднегорье - до 20 см,
на высокогорье - до 35 см!
Специалисты советуют воздержаться от походов в горы и на высокогорье.