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Укр / Рус

Укргидрометцентр советует воздержаться от походов в горы и на высокогорье

Среда, 6 мая 2020, 06:54

6 мая и в течение первой половины дня 7 мая во Карпатах ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Детали: В результате прохождения активного циклона, ожидается значительное ухудшение погодных условий: сильный ветер (порывы 10-20 м / с, местами до 24 м / с), значительный дождь и мокрый снег, местами метель!

Ожидается прирост снежного покрова высотой:

на среднегорье - до 20 см,

на высокогорье - до 35 см!

Специалисты советуют воздержаться от походов в горы и на высокогорье.

Темы: Карпатыпогода


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