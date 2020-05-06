Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Укргидрометцентр советует воздержаться от походов в горы и на высокогорье

Среда, 6 мая 2020, 06:54
Укргидрометцентр советует воздержаться от походов в горы и на высокогорье

6 мая и в течение первой половины дня 7 мая во Карпатах ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Детали: В результате прохождения активного циклона, ожидается значительное ухудшение погодных условий: сильный ветер (порывы 10-20 м / с, местами до 24 м / с), значительный дождь и мокрый снег, местами метель!

Ожидается прирост снежного покрова высотой:

на среднегорье - до 20 см,

на высокогорье - до 35 см!

Специалисты советуют воздержаться от походов в горы и на высокогорье.

Темы: Карпатыпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Карпаты
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
Из-за аномального потепления в Карпатах проснулся медведь
Одного из четырех украинцев, которые заблудились в горах в Румынии, нашли мертвым
Последние новости
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
Все новости...
Реклама: