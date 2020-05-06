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В Эстонии с 15 мая откроются все учебные заведения

Среда, 6 мая 2020, 07:56
В Эстонии с 15 мая откроются все учебные заведения

С 15 мая в Эстонии возобновляется контактное обучение в общеобразовательных школах у других учебных заведениях.

Такое решение утвердило правительство в рамках поэтапной отмены карантинных мер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Занятия также возобновятся в учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, учреждениях для повышения квалификации и школах по интересам, а также откроются молодежные центры.

С 18 мая в Эстонии будет разрешено проводить публичные собрания.

Условием для постепенного смягчения ограничений остается соблюдение правила 2+2, личной гигиены (дезинфекция рук и закрытие лица в публичных местах), а также правил поведения в условиях эпидемии (не выходить из дома в случае болезни и не собираться большими группами).

Во второй половине апреля число ежедневно выявляемых случаев заражения в Эстонии стало заметно сокращаться, и с начала мая составляет от 1 до 8 человек в день.

Ранее сообщалось, что с 11 мая в Эстонии откроются торговые центры.

Темы: Эстонияобразованиекоронавирускарантин
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