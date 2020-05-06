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Сенат Франции поддержал продление чрезвычайного положения до 10 июля

Среда, 6 мая 2020, 08:27

Сенат Франции (верхняя палата парламента) проголосовал в ночь со вторника на среду за продление чрезвычайного положения в области здравоохранения до 10 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Верхняя палата, в которой доминирует правая оппозиция, приняла текст 240 голосами против 25 при 80 воздержавшихся. Теперь он будет рассмотрен в Национальном Собрании, в среду в комитете, а затем в четверг в первом чтении с целью окончательного принятия до выходных.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, семь статей законопроекта направлены на то, чтобы "консолидировать правовые рамки" режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и "интегрировать в него процесс постепенной отмены карантина", который должен начаться 11 мая.

Документ предусматривает новые меры, такие как карантин при прибытии на национальную территорию в определенных случаях, и наиболее обсуждаемая мера - "информационная система" для отслеживания пациентов и их контактов.

Сенат проголосовал за продление до 10 июля, в то время как в правительственном тексте было сказано 24 июля.

Сенат одобрил создание "информационной системы" для выявления людей, зараженных коронавирусом, и их контактов. Но со строгой формулировкой: ограничения на освобождение от медицинской тайны, надзорный орган, а также право на личную оппозицию в определенных случаях.

Франция планирует ослабить жесткий карантин 11 мая, когда людям будет разрешено уезжать на расстояние до 100 км от своего дома.

Как сообщалось, Франция не будет вводить карантин для приезжих из Британии, ЕС и Шенгена.

Темы: Франциякоронавирус
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