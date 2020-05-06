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Германия откроет все магазины, школы и возобновит чемпионат по футболу - проект решения

Среда, 6 мая 2020, 08:49

Правительство канцлера Ангелы Меркель договорилось о дальнейших мерах по ослаблению карантинных мер в преддверии переговоров по этому вопросу с главами федеральных земель.

Как сообщает "Европейская правда", подробности правительственного плана опубликовало агентство DPA.

Меркель и главы правительств 16 земель проведут телефонную конференцию во второй половине дня в среду, и, как ожидается, они согласятся на общее смягчение ограничений, введенных для предотвращения распространения вируса.

Согласно проекту решения, федеральное правительство хочет сохранить запрет на крупные публичные мероприятия, включая фестивали и спортивные мероприятия, по крайней мере до конца августа.

Берлин также поддерживает открытие всех магазинов по всей стране, независимо от их размера, на основе строгих правил гигиены и социального дистанцирования.

Федеральное правительство предусматривает, чтобы все школьники по всей стране вернутся в классы поэтапно к летним каникулам под строгими инструкциями по обеспечению безопасности детей.

Правительство должно одобрить возвращение профессиональных футбольных игр в Бундеслиге и второй Бундеслиге, которым будет предшествовать двухнедельная карантинная мера, возможно, тренировочный сбор.

Предполагаемая дата начала игр, которые будут проходить без зрителей, - 15 или 21 мая, хотя точная дата остается открытой.

Согласно проекту, федеральное правительство хочет передать ответственность за дополнительное смягчение ограничений региональным правительствам федеральных земель.

Органы власти должны будут решать, когда и как ослабить ограничения в следующих сферах: образование вне школьного сектора; рестораны, бары, клубы и отели; косметические студии, массажные салоны и тату-студии; театры, оперные театры и концертные залы; все общественные и частные крытые спортивные сооружения, включая бассейны и развлекательные бассейны, спортивные залы и аналогичные объекты.

Но в проекте отмечается, что, если число новых случаев заражения Covid-19 превысит 50 случаев на 100 000 жителей в течение семидневного периода, антикоронавирусные меры должны быть вновь ужесточены.

Темы: Германиякоронавирус


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