Словакия ослабила значительную часть ограничений: открыты магазины, рестораны, гостиницы

Начиная со среды в Словакии отменен ряд карантинных ограничений, одновременно продолжают действовать требования гигиены и социального дистанцирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Для словаков снова открылись террасы ресторанов, гостиницы, небольшие магазины (кроме торговых центров) и другие сервисы, такие как парикмахерские, салоны красоты или маникюрные салоны.

В ресторанах следует соблюдать требования социального дистанцирования и не сидеть более чем по два человека за столиком. Это требование не распространяется на семьи с детьми. В гостиницах разрешается поселение только в номерах с собственной ванной комнатой, питание возможно только в номере.

В крупных торговых центрах пока остаются открытыми только продуктовые супермаркеты, аптеки и газетные киоски.

Кроме того, будут открыты природные целебные источники и спа-салоны по предложению врача, спортивные площадки для бесконтактных видов спорта, объекты социального обслуживания, объекты социальной защиты детей и социальной опеки и специальные образовательные учреждения, зоопарки и ботанические сады, туристические объекты под открытым небом, музеи, галереи, библиотеки и выставочные залы, а также церкви.

Количество людей, которые могут одновременно посещать общественные заведения, такие как церкви и музеи, будет ограничено.

Кинотеатры, театры и школы остаются закрытыми.

По состоянию на 6 мая в Словакии зафиксировали 1429 подтвержденных случаев коронавируса, за последние сутки заразились 8 человек.

Напомним, премьер-министр Словакии Игорь Матович в понедельник объявил, что эпидемиологическая ситуация в стране позволяет ускорить выход из карантина, объединив старт второй и третьей фаз смягчений с 6 мая.