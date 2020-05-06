Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Словакия ослабила значительную часть ограничений: открыты магазины, рестораны, гостиницы

Среда, 6 мая 2020, 11:41

Начиная со среды в Словакии отменен ряд карантинных ограничений, одновременно продолжают действовать требования гигиены и социального дистанцирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Для словаков снова открылись террасы ресторанов, гостиницы, небольшие магазины (кроме торговых центров) и другие сервисы, такие как парикмахерские, салоны красоты или маникюрные салоны.

В ресторанах следует соблюдать требования социального дистанцирования и не сидеть более чем по два человека за столиком. Это требование не распространяется на семьи с детьми. В гостиницах разрешается поселение только в номерах с собственной ванной комнатой, питание возможно только в номере.

В крупных торговых центрах пока остаются открытыми только продуктовые супермаркеты, аптеки и газетные киоски.

Кроме того, будут открыты природные целебные источники и спа-салоны по предложению врача, спортивные площадки для бесконтактных видов спорта, объекты социального обслуживания, объекты социальной защиты детей и социальной опеки и специальные образовательные учреждения, зоопарки и ботанические сады, туристические объекты под открытым небом, музеи, галереи, библиотеки и выставочные залы, а также церкви.

Количество людей, которые могут одновременно посещать общественные заведения, такие как церкви и музеи, будет ограничено.

Кинотеатры, театры и школы остаются закрытыми.

По состоянию на 6 мая в Словакии зафиксировали 1429 подтвержденных случаев коронавируса, за последние сутки заразились 8 человек.

Напомним, премьер-министр Словакии Игорь Матович в понедельник объявил, что эпидемиологическая ситуация в стране позволяет ускорить выход из карантина, объединив старт второй и третьей фаз смягчений с 6 мая.

Темы: Словакиякоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Словакия
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Словакия поставит Украине 16 САУ "Зузана" и начнет совместное производство боеприпасов
Зеленский начал визит в Братиславу
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: