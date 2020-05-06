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В Швейцарии наименьшее количество новых случаев коронавируса за два месяца

Среда, 6 мая 2020, 12:15

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Швейцарии упало до самого низкого уровня за более чем два месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

5 мая в Швейцарии было зарегистрировано 28 новых случаев заражения. Впервые с 4 марта в стране было зарегистрировано менее 50 новых случаев инфицирования за один день.

С воскресенья по понедельник Федеральное управление здравоохранения зарегистрировало 76 инфицированных.

Кроме того, новые данные Федерального статистического управления Швейцарии свидетельствуют о снижении смертности во всех регионах страны, кроме одного.

Статистическое управление также сравнило обычные показатели смертности людей в возрасте старше 65 лет с показателями этого года.

В семи основных регионах Швейцарии показатели смертности были в пределах годовых прогнозов на это время во всех регионах, кроме двух: в районах Женевского озера и Тичино.

Напомним, с 11 мая в Швейцарии позволят открыть небольшие магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки.

Кроме того, возобновятся занятия в начальных и низших классах средней школы, разрешены спортивные занятия. Общественный транспорт также возобновит работу по типичному графику.

Темы: Швейцариякоронавирус


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