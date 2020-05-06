Полиция Испании в выходные после ослабления карантина выписала 36 тысяч штрафов

Более 36 000 человек были оштрафованы в Испании на прошлых выходных, когда им впервые разрешили выйти на улицу, чтобы прогуляться и заняться спортом после 48 дней изоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

К ослаблению ограничений в Испании разрешалось выходить из дома только из нескольких конкретных причин, которые включали покупку продуктов в супермаркете или аптеке и посещения врача. С 2 мая испанцам разрешили прогулки и физические упражнения на свежем воздухе.

Однако, несмотря на то, что большинство придерживались правил, были и те, кто пренебрегал ими.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что полиция по всей Испании выписала в целом 36 762 штрафа в течение выходных дней и осуществила 235 арестов. В частности, много штрафов было выписано в отношении участников уличных вечеринок, которые не соблюдали правила социального дистанцирования.

Общее количество штрафов, выписанных с момента объявления карантина 14 марта, теперь достигло 806 595, 7189 человек арестовали.

Данные МВД Испании показывают, что суббота и воскресенье - это пиковое время для нарушения правил, и с момента начала карантина каждый уикенд выписывается не менее 30 000 штрафов. Больше всего их было в пасхальные выходные – почти 50 тысяч.