Оккупанты обстреляли защитников Павлополя: ранен боец

Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе 6 мая один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "Противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников населенного пункта Павлополь. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение".

Детали: Отмечается, что воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

В ВСУ отмечают, что действия российских оккупантов без ответа не остались - украинские военнослужащие дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.