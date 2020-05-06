Оккупанты обстреляли защитников Павлополя: ранен боец
Среда, 6 мая 2020, 13:23
Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе 6 мая один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение.
Источник: пресс-центр штаба ООС
Дословно: "Противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников населенного пункта Павлополь. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение".
Детали: Отмечается, что воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.
В ВСУ отмечают, что действия российских оккупантов без ответа не остались - украинские военнослужащие дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.
Украинская правда