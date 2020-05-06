Все разделы
Укр / Рус

Оккупанты обстреляли защитников Павлополя: ранен боец

Среда, 6 мая 2020, 13:23
иллюстративное фото

Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе 6 мая один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "Противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников населенного пункта Павлополь. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение".

Детали: Отмечается, что воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

В ВСУ отмечают, что действия российских оккупантов без ответа не остались - украинские военнослужащие дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.

Украинская правда
Темы: ООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

За сутки в Киеве - более полусотни заражений COVID-19, снова вспышка в Лавре

В Украине могут появиться "паспорта здоровья"

Летом международное авиасообщение не возобновится – Кулеба

"Нафтогаз" говорит, что заплатил за медгруз из Китая полмиллиарда гривен

В Украине за сутки почти пол тысячи новых больных коронавирусом, 11 умерли

Шансы правительства Шмыгаля получить иммунитет на год "приближаются к нулю" – нардеп

Все главные новости...
****
ООС
Один боец получил ранение в зоне ООС, другой травму
Боевики стреляли из запрещенного оружия: потерь нет
Коронавирус не пробрался в зону проведения ООС – министр
Последние новости
13:29
Мы не будем проводить массовых мероприятий 8 и 9 мая – Шмыгаль
13:28
В Украине будет от 6 мороза до 20 тепла и дождь
13:25
Кулеба: бизнес сможет летать с главой МИД для открытия новых рынков
13:23
Оккупанты обстреляли защитников Павлополя: ранен боец
12:59
Полиция Испании в выходные после ослабления карантина выписала 36 тысяч штрафов
12:52
Саакашвили говорит, что будет работать в Нацсовете реформ
12:44
Печерский райсуд отказался уволить главу правления Приватбанка
12:35
САП открыла дело относительно Рябошапки
12:32
В Минздраве рассказали, когда ждать долгожданные защитные костюмы медикам
12:32
АМКУ откроет дело против "Эпицентра" и "Новой линии" Герег
Все новости...