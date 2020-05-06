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В Украине будет от 6 мороза до 20 тепла и дождь

Среда, 6 мая 2020, 13:28
В Украине будет от 6 мороза до 20 тепла и дождь

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять циклон и атмосферные фронты, которые принесут дожди, грозы, штормовой ветер и даже мороз со снегом в высокогорье Карпат.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, сайт Укргидрометцентра

Прямая речь Диденко: "Завтрашние украинские контрасты – от 6 мороза до 20 тепла! Дожди, грозы, штормовой ветер, солнечные прояснения и снег – все это содержится в концертной программе в ближайший четверг".

Детали: 7 мая на западе и севере страны, в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидаются дожди, в Карпатах и ​​в Прикарпатье местами мокрый снег и снег.

Ветер в Украине ожидается северо-западного и западного направления. В западных областях, местами на севере, юге и в центре прогнозируют штормовые порывы.

Температура воздуха ночью +5+9 градусов, на востоке +8+13 градусов, на западе +2+6 градусов, в Карпатах от 2 градусов тепла до 3 мороза, на высокогорье до -3-6 градусов.

Днем преимущественно потеплеет до +8 +14 градусов, в центре, на юге и в Сумской области +12+17 градусов, в восточных областях +15+20 градусов. 

 

В Киеве 7 мая будет холодным, с дождем и ветром. Ночью +4+6 градусов, днем ​​+10+13 градусов.

Потепление, по прогнозу синоптика, придет 9-10 мая.

Украинская правда
Темы: погода
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