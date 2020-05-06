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В Германии допускают летние отпуска за границей, но с ограничениями

Среда, 6 мая 2020, 14:31
В Германии допускают летние отпуска за границей, но с ограничениями

Этим летом немцы, вероятно, смогут отправиться в отпуск за границу – однако не на дальние расстояния.

Такое мнение газете Der Tagesspiegel высказал правительственный уполномоченный по вопросам туризма Томас Барайс, пишет "Европейская правда".

По его словам, сейчас Германия ведет переговоры о путешествиях летом со своими соседями. Речь идет прежде всего об Австрии, Франции, Бельгии, Польше или Нидерландах – то есть тех странах, куда можно добраться на автомобиле.

"Но я бы не списывал другие регионы Европы, такие как Балеарские острова или острова в Греции", - сказал Барайс.

"Если там почти нет новых случаев инфекции и медицинское обслуживание работает, вы можете подумать о летних каникулах там", - добавил он.

Однако, по словам немецкого чиновника, далекие зарубежные поездки этим летом, вероятно, будут невозможны из-за коронавирусного кризиса. По его прогнозу, если развитие пандемии будет оптимистичным, ограничения на зарубежные путешествия могут снять через 4-8 недель.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее анонсировал планы ограничить крупные зарубежные поездки этим летом в связи с риском возобновления эпидемии коронавируса.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что до конца лета международное авиасообщение не восстановится из-за пандемии коронавируса.

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Темы: Германиякоронавирус
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