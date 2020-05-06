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Коронавирус: лаборатория Житомира загружена и не будет принимать материалы 3 дня

Среда, 6 мая 2020, 14:47
иллюстративное фото

В Житомирской лаборатории с 7 по 9 мая не будут принимать биоматериалы для тестирования на коронавирус, исключение – дети и тяжелобольные пациенты.

Источник: LIGA.net со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ за подписью главного санврача области

Детали: Отмечается, что такое решение принято потому, что лаборатория загружена на семь-восемь дней вперед и у нее нет возможностей для хранения такого объема материала.

 

Санврач просит в дальнейшем обоснованно подходить к забору и направлению материала для ПЦР-тестирования.

Напомним: В Украине за минувшие сутки зафиксировано 487 новых случаев заболевания коронавирусом, 11 человек за 5 мая умерли и 118 человек преодолели COVID-19.

В Житомирской области - 8 новых случаев заболевания, 1 - летальный и 6 выздоровлений, болеют 408 человек (456 заболели, 11 умерли и 37 выздоровели за все время).

Темы: коронавирусЖитомирская область


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