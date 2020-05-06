Отложенная "виртуальная встреча" Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая

Видеопереговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отложенные в конце апреля, запланированы на 12 мая.

Об этом заявила представитель правительства Германии Ульрике Деммер на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Переговоры канцлера Меркель с премьер-министром Украины запланированы на 12 мая. Речь идет о проведении отложенного первого визита украинского премьера, который из-за пандемии состоится в режиме видеоконференции", - сказала Деммер.

В повестке дня переговоров глав правительств стоят двусторонние вопросы немецко-украинских отношений, процесс реформ в Украине, а также "состояние выполнения Минских соглашений, цель которых - привести к завершению конфликта на Востоке Украины".

Кроме того, главы правительств обсудят меры, принимаемые их странами для преодоления пандемии коронавируса.

Первый виртуальный визит украинского премьера в Берлин, запланированный на понедельник, 20 апреля, был перенесен на более позднюю дату "из соображений планирования".