Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отложенная "виртуальная встреча" Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая

Среда, 6 мая 2020, 15:07

Видеопереговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отложенные в конце апреля, запланированы на 12 мая.

Об этом заявила представитель правительства Германии Ульрике Деммер на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Переговоры канцлера Меркель с премьер-министром Украины запланированы на 12 мая. Речь идет о проведении отложенного первого визита украинского премьера, который из-за пандемии состоится в режиме видеоконференции", - сказала Деммер.

В повестке дня переговоров глав правительств стоят двусторонние вопросы немецко-украинских отношений, процесс реформ в Украине, а также "состояние выполнения Минских соглашений, цель которых - привести к завершению конфликта на Востоке Украины".

Кроме того, главы правительств обсудят меры, принимаемые их странами для преодоления пандемии коронавируса.

Первый виртуальный визит украинского премьера в Берлин, запланированный на понедельник, 20 апреля, был перенесен на более позднюю дату "из соображений планирования".

Темы: ШмыгальМеркель
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Шмыгаль
Для покрытия дефицита бюджета Украина уже получила более 23 миллиардов долларов помощи
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Дефицита горючего в Украине не ожидается – Шмыгаль
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: