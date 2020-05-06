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Морские пограничники ООС провели учения со стрельбами в Азовском море

Среда, 6 мая 2020, 15:21
Морские пограничники ООС провели учения со стрельбами в Азовском море

В рамках отработки элементов противодесантной обороны побережья Азовского моря корабельно-катерная тактическая группа совместно с катерами ВМС ВС Украины провели боевые учения.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Отмечается, что боевые единицы, входящие в состав Объединенных Сил, отрабатывали слаженность действий, совместное маневрирование и изолирование нанесенного района. Проведен целый комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, расстрел плавучей мины, а также отработана огневая поддержка береговых подразделений.

Морские пограничники также провели тренировку по борьбе за живучесть и спасение человека, упавшего за борт, с предоставлением первичной медицинской помощи.

Все элементы учений отработали без отрыва от пограничного контроля за надводной обстановкой в ​​зоне ответственности.

 
 

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаООСфлотармия
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