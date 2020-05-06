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Пристайко: Украина готова присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО

Среда, 6 мая 2020, 15:51

Украина почти готова присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу, об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

5 мая на видеоконференции с послами стран-членов НАТО и представительством НАТО в Украине вице-премьер заявил, что Украина с военной точки зрения почти готова присоединиться к Программе расширенных возможностей Альянса (Enhanced Opportunity Partnership).

"С военной точки зрения, Украина готова присоединиться к Программе расширенных возможностей, которая увеличит совместимость украинских военных с подразделениями стран-членов НАТО. Остается определенное" домашнее задание "на этом направлении, но работа хорошо спланирована и ее понимают представители сектора безопасности и обороны Украины, как и их партнеры в НАТО ", - отметил Пристайко.

В политической составляющей, по его словам, уже "формируется консенсус" относительно приглашения Украины к этому формату.

"На сегодня в рамках программы НАТО взаимодействуют Австралия, Иордания, Швеция, Финляндия и Грузия. Ожидаю приглашение для Украины уже в ходе следующего заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны", - отметил Вадим Пристайко.

Вице-премьер поблагодарил представителей НАТО за последовательную поддержку Украины в реформе сектора обороны и внедрении Годовой национальной программы, которая по содержанию близка к Плану действий относительно членства в НАТО.

"Курс Украины на членство в НАТО остается неизменным. Годовая национальная программа и Комплексный пакет помощи НАТО для Украины являются практическими инструментами, которые помогут нам достичь этой цели", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, в конце марта президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя Северную Македонию с вступлением в НАТО, заявил, что Украина однажды также станет полноправным членом Альянса.

Темы: УкраинаНАТОПристайко


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