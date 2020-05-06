Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в РФ более 1,2 млн безработных.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "На сегодняшний день в РФ зарегистрированы 1 млн 243 тыс. безработных граждан. В том числе за последние два месяца, начиная с марта, мы зарегистрировали 735 тыс. наших граждан".

Детали: По его словам, после 1 марта более 208 тыс. человек потеряли работу.

Ранее он говорил, что в РФ "возможность увеличения числа безработных россиян до 5-6 млн по окончании пандемии рассматривается как один из вариантов развития событий".

Напомним: