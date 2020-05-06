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В РФ более 1,2 млн безработных

Среда, 6 мая 2020, 16:19
В РФ более 1,2 млн безработных

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в РФ более 1,2 млн безработных.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "На сегодняшний день в РФ зарегистрированы 1 млн 243 тыс. безработных граждан. В том числе за последние два месяца, начиная с марта, мы зарегистрировали 735 тыс. наших граждан".

Детали: По его словам, после 1 марта более 208 тыс. человек потеряли работу.

Ранее он говорил, что в РФ "возможность увеличения числа безработных россиян до 5-6 млн по окончании пандемии рассматривается как один из вариантов развития событий".

Напомним:

  • В России из-за пандемии COVID-19 с 30 марта по 11 мая объявлен режим нерабочих дней. 

Темы: Росcиякоронавирусроботакарантин
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