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СБУ задержала агента ФСБ, который искал данные об украинских ракетах

Среда, 6 мая 2020, 16:25
СБУ задержала агента ФСБ, который искал данные об украинских ракетах

Работники контрразведки СБУ задержали жителя Луганщины, который работал на российские спецслужбы.

Источник: пресс-служба СБУ

Подробно: "Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили очередную попытку российских спецслужб получить секретную информацию о перспективных отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли".

Детали: Согласно информации СБУ, житель Луганщины по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил и предложил им материальное вознаграждение за соответствующую информацию. Военные сообщили об этом украинской спецслужбе.

Как указано в сообщении, агент был задержан 6 мая во время попытки передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации о современном ракетном комплексе.

Информация, которую он пытался передать была тайной, задержанному сообщили о подозрении в совершении государственной измены.

Темы: СБУФСБРосcиявойна
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