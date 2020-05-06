Германия откроет все магазины, социальные контакты ограничены до 5 июня

Федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online, об этом шла речь на онлайн-конференции канцлера Ангелы Меркель с главами регионов в среду.

Согласно решению, в дальнейшем встречаться можно будет членам двух домохозяйств - например, две семьи смогут поесть вместе.

"Учитывая малое количество инфекций, пребывание в общественном пространстве допускается не только наедине с родственниками из своего домохозяйства или иным человеком, но и с людьми из другого домохозяйства", - говорится в совместном решении.

Кроме того, на встрече договорились об открытии всех магазинов. То есть действующие до сих пор ограничения на торговлю на площади до 800 квадратных метров отменяются. Магазины обязаны принимать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.

В то же время решение по ослаблению мер, как и раньше, будут принимать власти федеральных земель - потому в местах вспышки инфекции могут действовать более строгие правила.

Кроме того, по информации Bild, матчи Бундеслиги могут возобновиться во второй половине мая в режиме без зрителей. Бундеслига сама определит дату возобновления матчей.