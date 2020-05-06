В Киеве объявили штормовое предупреждение: ожидают месячную норму осадков

Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Киеве и Киевской области из-за сильных дождей 6 и 7 мая.

Источник: ГСЧС, "Киевавтодор"

Дословно "Киевавтодор": "После нескольких засушливых месяцев, май пришел с ливнями. Гидрометеоцентр предупреждает о сильных дождях 6 и 7 мая.

Интенсивные осадки прогнозируют с вечера 6 мая до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков, что почти равняется месячной норме осадков".

Детали: В "Киевавтодоре" добавили, что на места, которые могут подтапливаться, объекты и бригады выезжают заранее до начала осадков.

Сейчас уже началась работа у станции метро "Левобережная".

В предприятии есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В частности, гидроэлеваторы, мотопомпы, гидромонитры, насосные станции.

Напомним: