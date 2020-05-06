Все разделы
Укр / Рус

Великобритания надеется начать ослаблять карантин с 11 мая

Среда, 6 мая 2020, 17:38

Премьер-министр Великобритании, которая вышла на первое место в Европе по количеству жертв коронавируса, анонсировал первые ослабления карантина с понедельника 11 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Премьер Борис Джонсон предположил, что "вторая фаза" борьбы с коронавирусом может вступить в силу на следующий день после того, как он представит обновленную информацию о карантине в воскресенье.

"Я думаю, что было бы хорошо, если бы люди имели представление о том, что будет на следующий день", - сказал Джонсон в парламенте.

Он не уточнил, какие именно жесткие меры дистанцирования будут изменены.

Великобритания была под жестким карантином в течение семи недель и зарегистрировала более 29 000 смертей от коронавируса - больше всего в Европе.

Министры и ученые советники подчеркивают, что страна прошла начальный пик пандемии, и новая стратегия правительства будет заключаться в тестировании и отслеживании контактов больных, чтобы предотвратить новые вспышки.

Также сообщалось, что британское правительство разработало трехэтапный план по ослаблению коронавирусных ограничений, впервые введенных в конце марта.

Темы: ВеликобританиякарантинкоронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске

фотоКиевское Динамо "подожгло" траву на стадионе для благородной цели

Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрель

Мы не будем проводить массовых мероприятий 8 и 9 мая – Шмыгаль

В Украине будет от 6 мороза до 20 тепла и дождь

За сутки в Киеве - более полусотни заражений COVID-19, снова вспышка в Лавре

Все главные новости...
****
Великобритания
Правительство Британии готовит ослабление карантина в три этапа – СМИ
Советник Кабмина Британии по борьбе с коронавирусом ушел с поста из-за нарушения самоизоляции
Спецслужбы Британии: Российские хакеры пытаются украсть данные о вакцине от COVID-19
Последние новости
17:44
Уже открылись более 50% продовольственных рынков – Минэкономики
17:38
Великобритания надеется начать ослаблять карантин с 11 мая
17:10
Госпредприятиям снизили размер отчислений в бюджет
17:06
В Киеве объявили штормовое предупреждение: ожидают месячную норму осадков
17:04
Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске
16:53
фотоКиевское Динамо "подожгло" траву на стадионе для благородной цели
16:30
97 нардепов обратились к премьеру с просьбой предотвратить снижение доли электроэнергии АЭС
16:27
Германия откроет все магазины, социальные контакты ограничены до 5 июня
16:25
СБУ задержала агента ФСБ, который искал данные об украинских ракетах
16:24
ИНФОГРАФИКАСколько детей в Украине болеют коронавирусом и в каких регионах их больше
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!