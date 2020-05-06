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Великобритания надеется начать ослаблять карантин с 11 мая

Среда, 6 мая 2020, 17:38
Великобритания надеется начать ослаблять карантин с 11 мая

Премьер-министр Великобритании, которая вышла на первое место в Европе по количеству жертв коронавируса, анонсировал первые ослабления карантина с понедельника 11 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Премьер Борис Джонсон предположил, что "вторая фаза" борьбы с коронавирусом может вступить в силу на следующий день после того, как он представит обновленную информацию о карантине в воскресенье.

"Я думаю, что было бы хорошо, если бы люди имели представление о том, что будет на следующий день", - сказал Джонсон в парламенте.

Он не уточнил, какие именно жесткие меры дистанцирования будут изменены.

Великобритания была под жестким карантином в течение семи недель и зарегистрировала более 29 000 смертей от коронавируса - больше всего в Европе.

Министры и ученые советники подчеркивают, что страна прошла начальный пик пандемии, и новая стратегия правительства будет заключаться в тестировании и отслеживании контактов больных, чтобы предотвратить новые вспышки.

Также сообщалось, что британское правительство разработало трехэтапный план по ослаблению коронавирусных ограничений, впервые введенных в конце марта.

Темы: ВеликобританиякарантинкоронавирусCovid-2019
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