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Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака: только указом президента

Среда, 6 мая 2020, 18:56
Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака: только указом президента

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, которой требовали увольнения и привлечения к ответственности председателя Офиса президента Андрея Ермака, пославшись на нормы Конституции и Положение про Офис президента.

Источник: Офис президента

Детали: В ответе Зеленский указывает, что Ермак в своей деятельности придерживается норм Конституции, а подписание 11 марта 2020 в Минске Протокола Трехсторонней контактной группы является "частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске в 2014 - 2015 годах договоренностей".

Также в ответе отмечается, что во время той встречи была достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами, разведении сил и средств, одновременном открытии контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье.

В ответе Зеленский также указывает, что в отношении обнародованных в СМИ фактов относительно возможной коррупционной деятельности Ермака, Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование.

Дословно: "Также замечу, что согласно Положению про Офис президента Украины, утвержденным Указом президента Украины от 25 июня 2019 № 436, руководитель офиса президента Украины назначается на должность на срок полномочий президента Украины и освобождается от должности президентом Украины".

Предыстория:

  • В апреле петиция к президенту Владимира Зеленского с требованием освободить и привлечь к уголовной ответственности председателя Офиса президента Андрея Ермака набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.
  • 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОПГ Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис.
  • 30 марта САП начала дело по "пленках Ермака".

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Темы: Андрей ЕрмакЗеленский
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