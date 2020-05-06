ГБР ищет тех, кто избивал заключенных в Кропивницком СИЗО

Следователи Государственного бюро расследований взялись проверить информацию от омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что в Кропивницком СИЗО систематически издевались, били и шантажировали двух задержанных.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "По предварительной информации, неустановленные работники следственного изолятора в форме без опознавательных знаков и масках неоднократно наносили нескольким заключенным телесные повреждения.

Избиение совершались для того, чтобы заключенные признали свою вину в совершении преступлений, а именно разбое и незаконном похищении человека.

Кроме этого, из-за избиения работники СИЗО пытались установить местонахождение средств, которые задержанные якобы получили преступным путем".

Детали: Во время медицинского осмотра у заключенных врачи обнаружили многочисленные гематомы туловища и ног.

В связи с инцидентом следователи ГБР начали расследование по ч.2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним: