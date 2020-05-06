Все разделы
Укр / Рус

В Госдепе назвали условие проведения выборов на оккупированном Донбассе

Среда, 6 мая 2020, 19:59

Условия выборов на оккупированном Донбассе должны обсуждаться только после выполнения блока по безопасности в Минских договоренностях, в частности, восстановления контроля Украины над государственной границей.

Как сообщает корреспондент "Европейская правды", об этом заявил Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, во время онлайн-дискуссии "Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии".

"Должны быть отведены силы, все войска, созданные все вопросы безопасности условия. Прежде чем мы перейдем к любым разговоров об условиях предстоящих местных выборов, также обсуждаются в Минском процессе, должны быть выполнены условия по безопасности, которые  создадут основание для выполнения политических условий ... Прежде всего, должна быть договоренность о восстановлении контроля Украины над государственной границей [с Российской Федерацией]", - отметил Джордж Кент.

Он также отметил, что Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя в 2014-2015 годах в Минском процессе, и напомнил, что достигнутые договоренности постоянно нарушались. В частности, Россия уже после подписания Минских договоренностей заняла новые территории с городом Дебальцево.

Представитель Госдепа отметил, что видит стремление команды президента Владимира Зеленского достичь мира на Донбассе.

"Это война России. Россия начала ее и Россия привела войска, которые продолжают убивать украинцев на украинской земле ... Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя в сентябре 2014 и феврале 2015 года", - отметил Джордж Кент.

Он отметил как положительный сдвиг недавний обмен, но напомнил, что на оккупированных Донбассе и Крымском полуострове и на территории Российской Федерации все еще содержатся в заключении более сотни украинских граждан.

Джордж Кент также отметил необходимость сохранять в фокусе внимания ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму, в частности, ситуацию крымских татар.

Напомним, сегодня украинская сторона предложила "нормандской четверке" перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы для ускорения минского процесса. 

До этого в понедельник глава Офиса президента Андрей Ермак предложил новую идею для сдвига переговоров по Донбассу и прокомментировал, кого Украина готова воспринимать как представителей оккупированного Донбасса.

Темы: ДонбассСШАвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака: только указом президента

Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске

фотоКиевское Динамо "подожгло" траву на стадионе для благородной цели

Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрель

Мы не будем проводить массовых мероприятий 8 и 9 мая – Шмыгаль

В Украине будет от 6 мороза до 20 тепла и дождь

Все главные новости...
****
Донбасс
Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске
Реинтеграция территорий или фейк национального масштаба?
Формирования Российской Федерации обстреляли участок разведения
Последние новости
20:09
Официальный курс на 7 мая: гривня укрепляется
20:04
видеоЗеленский пригрозил увольнением главам ОГА, которые придерживают надбавки врачей
19:59
В Госдепе назвали условие проведения выборов на оккупированном Донбассе
19:48
Правительство разблокировало финансирование крымскотатарского канала АTR
19:32
ГБР ищет тех, кто избивал заключенных в Кропивницком СИЗО
19:31
В Госдепе считают, что "1+1" повторил российский фейк об "американских лабораториях"
19:13
Цены на нефть эталонных марок снижаются
19:03
видеоЛукашенко советует, как не подхватить COVID-19: не сиди дома, сопли развесив, не лезь к чужой женщине
18:56
Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака: только указом президента
18:50
В Киеве арестовали мужчину, которого обменяли у боевиков: ему грозит до 12 лет тюрьмы
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!