В Италии сообщили о рекордном количестве выздоровлений от коронавируса

В Италии за сутки сообщили о выздоровлении более 8000 человек - рекордное количество с начала эпидемии. Эта цифра включает часть данных за предыдущие дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

В Италии за последние сутки повидомлилы о выздоровлении 8014 больных коронавирус, что является рекордным показателем выздоровлений с начала эпидемии. Причина такого резкого "скачка" в статистике - уточнение данных из Ломбардии за предыдущие дни, пояснили в Департаменте. Вчера сообщали об около 2300 выздоровлений. Предыдущим максимальным показателем за сутки было 4693 выздоровлений 30 апреля.

Таким образом, количество "активных" больных, которые сейчас имеют положительный тест на коронавирус снизилjсь до 91 528 человек, что на 6 939 меньше, чем вчера.

Умерли за сутки 369 больных коронавирусом - более чем на сотню больше, чем 236 накануне.

Количество новых заражений несколько возросла. За сутки сообщили о 1444 новых больных, по сравнению с 1075 накануне. Более половины новых случаев обнаружены в Ломбардии, где сегодня зарегистрировали 764 новых больных, по сравнению с 500 вчера.

Количество госпитализированных продолжает уменьшаться. На сегодня, это 15 769 больных, из которых 1333 - в отделениях интенсивной терапии, на 94 человека меньше, чем вчера.

С начала эпидемии, в Италии обнаружили 214 457 подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 29 684 больных, выздоровели - 93 245 человек.