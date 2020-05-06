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Зеленский рассказал, как старые партии заболели "хитросделаностью" и идут на выборы

Среда, 6 мая 2020, 20:32

Президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные старые партии пытаются изменить законодательство, чтобы установить надуманные барьеры для маленьких партий и беспартийных граждан на местных выборах.

Источник: Обращение Зеленского

Пряма речь: "В отдельных политических партиях активизировался вирус, который сидит в них последние 28 лет. Этот вирус называется "хитросделаность". Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий.

Таким образом, старые политики хотят, несмотря на политическую волю жителей области пролезть в местные органы власти. Фактически, лишить небольшие партии и беспартийных граждан менять свой регион к лучшему. Я этого не допущу".

"Никаких "двух третей", или "пяти процентов", или других схем не будет. Это позиция и моя, и партии "Слуга народа".

Детали: В то же время Зеленский не указал, о каких партиях идет речь и о каких возможных изменениях в законодательство.

Предыстория:

  • Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.

Украинская правда
Темы: Зеленскийзаконодательство


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