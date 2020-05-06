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В Киеве протестуют врачи "скорой"

Среда, 6 мая 2020, 20:42
В Киеве протестуют врачи скорой

Медики столичной клинической больницы скорой медицинской помощи вышли на акцию протеста из-за снижения заработных плату связи с введением 2-го этапа медреформы.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь врача Виталия Черкашина: "Акция сотрудников больницы скорой помощи связана с теми зарплатами, которые мы получили. Связана с тем отношением в СМИ, и со стороны представителей правительства, которые считают, что нам действительно платят очень много".

Детали: Проблема с зарплатами у врачей возникла после внедрения второго этапа медреформы от 1 апреля.

По словам Черкашина, доплаты, которые получали медики ранее врезали. Сейчас врачи получили зарплату на 40 -50% меньше, чем было раньше.

Врач также пояснил, что большинство работников заведения также должны были прийти на акцию, однако они верят в обещание президента исправить реформу.

Медики отметили, что заработные платы в размере 20-50 тысяч гривен миф и теперь они получают минимальную оплату.

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Предыстория:

  • В феврале президент Владимир Зеленский сообщил, что соберет коллегию из выдающихся специалистов медицины, чтобы они проанализировали медицинскую реформу.
  • Президент Владимир Зеленский призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача предложить пути решения проблем, возникших в результате введения второго этапа медицинской реформы.
  • Второй этап медицинской реформы начался с 1 апреля. Он предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом" в учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Темы: медицинареформыМинздравКиев
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