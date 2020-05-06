В Киеве протестуют врачи "скорой"
Медики столичной клинической больницы скорой медицинской помощи вышли на акцию протеста из-за снижения заработных плату связи с введением 2-го этапа медреформы.
Источник: "Укринформ"
Прямая речь врача Виталия Черкашина: "Акция сотрудников больницы скорой помощи связана с теми зарплатами, которые мы получили. Связана с тем отношением в СМИ, и со стороны представителей правительства, которые считают, что нам действительно платят очень много".
Детали: Проблема с зарплатами у врачей возникла после внедрения второго этапа медреформы от 1 апреля.
По словам Черкашина, доплаты, которые получали медики ранее врезали. Сейчас врачи получили зарплату на 40 -50% меньше, чем было раньше.
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Предыстория:
- В феврале президент Владимио Зеленский сообщил, что соберет коллегию из выдающихся специалистов медицины, чтобы они проанализировали медицинскую реформу.
- Второй этап медицинской реформы начался с 1 апреля. Он предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом" в учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь.