Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Великобритания стала первой страной Европы, где от эпидемии погибли более 30 тыс человек

Среда, 6 мая 2020, 20:51

Великобритания стала первой страной в Европе, где от коронавируса погибли более 30 тысяч человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом на правительственном брифинге объявил Роберт Дженрик, министр по делам общин и местного самоуправления.

За последние сутки в Великобритании зарегистрировали 649 смерти от коронавируса, что несколько меньше, чем 693 вчера. Общее количество умерших в стране выросло до 30 076. Эта цифра включает умерших от Covid-19 в больницах, в домах престарелых и других учреждениях , также дома.

Италия, которая до 5 мая была первой страной в Европе по количеству погибших от вируса, еще не пересекла эту отметку - на сегодня, с начала эпидемии в стране умерли 29 684 человека.

Сейчас Великобритания является первой по количеству погибших от Covid-19 в Европе и второй - в мире, после США, где погибших уже более 70 тысяч.

По последним данным Департамента здравоохранения и социальной защиты, количество подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании с начала эпидемии превысило 200 тысяч - 201 101 человек получили положительный результат. Всего по состоянию на утро 6 мая тест на коронавирус сдали более миллиона британцев.

За последние сутки обнаружили 6111 новых больных - почти 2000 больше, чем накануне. Вчера этот показатель составлял 4406. 

В то же время, показатель тестирований упал до самого низкого показателя за последнюю неделю - 69,4 тысячи, что уже четвертый день меньше желаемой правительством цели в 100 тысяч тестов в день.

Ранее премьер Борис Джонсон заявил, что стремится нарастить способность страны проводить до 200 тысяч тестов в день до конца мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания планирует начать ослаблять карантин с 11 мая.

Темы: Великобританиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Великобритания
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Уже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии
Министр обороны Британии Уоллес думает покинуть пост - СМИ
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: