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Великобритания стала первой страной Европы, где от эпидемии погибли более 30 тыс человек

Среда, 6 мая 2020, 20:51

Великобритания стала первой страной в Европе, где от коронавируса погибли более 30 тысяч человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом на правительственном брифинге объявил Роберт Дженрик, министр по делам общин и местного самоуправления.

За последние сутки в Великобритании зарегистрировали 649 смерти от коронавируса, что несколько меньше, чем 693 вчера. Общее количество умерших в стране выросло до 30 076. Эта цифра включает умерших от Covid-19 в больницах, в домах престарелых и других учреждениях , также дома.

Италия, которая до 5 мая была первой страной в Европе по количеству погибших от вируса, еще не пересекла эту отметку - на сегодня, с начала эпидемии в стране умерли 29 684 человека.

Сейчас Великобритания является первой по количеству погибших от Covid-19 в Европе и второй - в мире, после США, где погибших уже более 70 тысяч.

По последним данным Департамента здравоохранения и социальной защиты, количество подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании с начала эпидемии превысило 200 тысяч - 201 101 человек получили положительный результат. Всего по состоянию на утро 6 мая тест на коронавирус сдали более миллиона британцев.

За последние сутки обнаружили 6111 новых больных - почти 2000 больше, чем накануне. Вчера этот показатель составлял 4406. 

В то же время, показатель тестирований упал до самого низкого показателя за последнюю неделю - 69,4 тысячи, что уже четвертый день меньше желаемой правительством цели в 100 тысяч тестов в день.

Ранее премьер Борис Джонсон заявил, что стремится нарастить способность страны проводить до 200 тысяч тестов в день до конца мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания планирует начать ослаблять карантин с 11 мая.

Темы: Британиякоронавирус


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