Мономаха, Мазепы и Гандзюка: Зеленский дал имена трем военным бригадам
Среда, 6 мая 2020, 21:16
Президент Владимир Зеленский присвоил имена трем отдельным бригадам Сухопутных войск.
Источник: Указ президента от 6 мая
Детали: 53 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск присвоено наименование "имени князя Владимира Мономаха", 54 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск - наименование "имени гетмана Ивана Мазепы", а 59 отдельной мотопехотной бригаде Сухопутных войск - наименование "имени Якова Гандзюка".
6 мая отмечают День пехоты.
Украинская правда