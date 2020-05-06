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Мономаха, Мазепы и Гандзюка: Зеленский дал имена трем военным бригадам

Среда, 6 мая 2020, 21:16

Президент Владимир Зеленский присвоил имена трем отдельным бригадам Сухопутных войск.

Источник: Указ президента от 6 мая

Детали: 53 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск присвоено наименование "имени князя Владимира Мономаха", 54 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск - наименование "имени гетмана Ивана Мазепы", а 59 отдельной мотопехотной бригаде Сухопутных войск - наименование "имени Якова Гандзюка".

6 мая отмечают День пехоты.

Украинская правда
Темы: Зеленскийармия


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