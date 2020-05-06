Кабмин, несмотря на обещанное, не опубликовал постановление о смягчении карантина
Среда, 6 мая 2020, 22:29
Кабинет министров до сих пор не опубликовал постановление о смягчении карантинных мероприятий, хотя об этом говорилось во время заседания 6 мая.
Источник: Украинская правда
Детали: Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль требовал, чтобы министерство здравоохранения доработало постановление, в котором в частности был перечень послаблений для бизнеса с 11 мая, и опубликовал у себя на сайте и сайте правительства.
Они договорились с министром здравоохранения Максимом Степановым, что постановление будет опубликовано вечером 6 мая.
По состоянию на 22.30 на обоих сайтах ее нет.
Предыстория:
- 5 мая в Кабинете министров заявили, что дорабатывают свое решение о смягчении карантина с 11 мая, чтобы добавить в него больше видов предпринимательства.
Украинская правда