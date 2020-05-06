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Кабмин, несмотря на обещанное, не опубликовал постановление о смягчении карантина

Среда, 6 мая 2020, 22:29

Кабинет министров до сих пор не опубликовал постановление о смягчении карантинных мероприятий, хотя об этом говорилось во время заседания 6 мая.

Источник: Украинская правда

Детали: Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль требовал, чтобы министерство здравоохранения доработало постановление, в котором в частности был перечень послаблений для бизнеса с 11 мая, и опубликовал у себя на сайте и сайте правительства.

Они договорились с министром здравоохранения Максимом Степановым, что постановление будет опубликовано вечером 6 мая.

По состоянию на 22.30 на обоих сайтах ее нет.

Предыстория:

  • 5 мая в Кабинете министров заявили, что дорабатывают свое решение о смягчении карантина с 11 мая, чтобы добавить в него больше видов предпринимательства.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкарантин


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