Нацполиция будет искать наркотики и пожары с космоса

Государственное космическое агентство будет сотрудничать с Нацполициею по раскрытию преступлений против окружающей среды и незаконного оборота наркотиков.

Источник: Официальный сайт Государственного космического агентства Украины

Дословно: "В 2020 году Национальный центр управления и испытаний космических средств, Государственное космическое агентство и Управление полиции на воде и воздушной поддержки НПУ планируют сотрудничать на предупреждение по раскрытию преступлений против окружающей среды, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и контрабанды".

Детали: Указывается, что во время апрельских пожаров в Чернобыльской зоне специалисты центра управления и испытаний космических средств помогали в расследовании причин и предоставляли данные, спутниковые снимки территорий и аналитику.