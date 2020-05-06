Все разделы
Укр / Рус

Нацполиция будет искать наркотики и пожары с космоса

Среда, 6 мая 2020, 23:12

Государственное космическое агентство будет сотрудничать с Нацполициею по раскрытию преступлений против окружающей среды и незаконного оборота наркотиков.

Источник: Официальный сайт Государственного космического агентства Украины

Дословно: "В 2020 году Национальный центр управления и испытаний космических средств, Государственное космическое агентство и Управление полиции на воде и воздушной поддержки НПУ планируют сотрудничать на предупреждение по раскрытию преступлений против окружающей среды, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и контрабанды".

Детали: Указывается, что во время апрельских пожаров в Чернобыльской зоне специалисты центра управления и испытаний космических средств помогали в расследовании причин и предоставляли данные, спутниковые снимки территорий и аналитику.

Українська правда
Темы: полициянаркотики


powered by lun.ua
Главное сегодня

Троих детей засыпало песком в Харьковской области, одна девочка погибла

Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака: только указом президента

Суд арестовал мужчину, которого выменяли у боевиков: мошенничал СМСками из донецкой тюрьмы

В России покончил с собой миллиардер из Топ-100 списка Forbes

Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске

фотоКиевское Динамо "подожгло" траву на стадионе для благородной цели

Все главные новости...
****
полиция
Полицейские и СБУшник в составе банды похищали людей и требовали выкуп – ОГП
Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник
Убийство журналиста Комарова: от полиции требуют отчета о расследовании
Последние новости
23:12
Нацполиция будет искать наркотики и пожары с космоса
23:05
фотоПолицейские и СБУшник в составе банды похищали людей и требовали выкуп – ОГП
22:29
Кабмин, несмотря на обещанное, не опубликовал постановление о смягчении карантина
22:16
Новости 6 мая: местные выборы состоятся, массовые мероприятия на 8 и 9 мая – нет
21:56
Трамп заявил, что коронакризис хуже Перл-Харбора и теракта 11 сентября
21:51
Троих детей засыпало песком в Харьковской области, одна девочка погибла
21:29
Экономические новости 6 мая: счета "Нафтогаза", обращение к премьеру из-за АЕС, Гереги vs АМКУ
21:21
В психбольнице на Волыне обнаружили 15 больных COVID-19 после смерти пациентки
21:16
Мономаха, Мазепы и Гандзюка: Зеленский дал имена трем военным бригадам
20:54
Uber сократит почти 4 тысяч сотрудников из-за падения спроса на такси
Все новости...