Офис Венедиктовой назвал основные версии взрывов боеприпасов на складах Минобороны

В офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой озвучили минимум 4 основные версии взрывов на складах и арсеналах Министерства обороны.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "В ходе расследования, среди основных версий, было определено причастность к совершению преступления военных должностных лиц, с целью сокрытия фактов недостачи; халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей; наступления пожара (взрывов) боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы, а также совершения диверсии с возможным использованием беспилотного летательного аппарата и другие".

Детали: Кроме того, Венедиктова отметила, что прокуратура приобщит отчет временной следственной комиссии Верховной Рады к материалам расследования взрывов боеприпасов в Балаклее.

Напомним, что работу ВСК продлили еще на полгода.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, который рассказывал об отчете ВСК с трибуны парламента, следствие имеет две "абсолютно полярные" версии событий в Балаклее.

В частности, одни рассказывают о диверсии с помощью беспилотника, а другие, что на складе в нескольких местах заложили взрывчатку.

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