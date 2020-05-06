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Офис Венедиктовой назвал основные версии взрывов боеприпасов на складах Минобороны

Среда, 6 мая 2020, 23:45
Офис Венедиктовой назвал основные версии взрывов боеприпасов на складах Минобороны

В офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой озвучили минимум 4 основные версии взрывов на складах и арсеналах Министерства обороны.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "В ходе расследования, среди основных версий, было определено:

  • причастность к совершению преступления военных должностных лиц, с целью сокрытия фактов недостачи;
  • халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей;
  • наступления пожара (взрывов) боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы,
  • а также совершения диверсии с возможным использованием беспилотного летательного аппарата и другие".

Детали: Кроме того, Венедиктова отметила, что прокуратура приобщит отчет временной следственной комиссии Верховной Рады к материалам расследования взрывов боеприпасов в Балаклее.

Напомним, что работу ВСК продлили еще на полгода.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, который рассказывал об отчете ВСК с трибуны парламента, следствие имеет две "абсолютно полярные" версии событий в Балаклее.

В частности, одни рассказывают о диверсии с помощью беспилотника, а другие, что на складе в нескольких местах заложили взрывчатку.

Знать больше: На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады

Предыстория:

  • 23 марта 2017 года начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней. Причиной называли диверсию и беспилотник.
  • Арахамия возглавляет временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл .), Кривом Роге (Днепропетровская обл.).

Украинская правда

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Темы: взрывМинобороныВенедиктоваОфис генпрокурора
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