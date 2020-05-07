Китай запустил в космос свою самую мощную ракету
Четверг, 7 мая 2020, 00:54
Китай успешно запустил свою самую мощную ракету The Long March-5B, которая вывела на орбиту спутник.
Детали: Ракета The Long March-5B длиной более 53 метра весит около 849 тонн.
Главный конструктор ракеты Ли Донг отметил, что она оснащена технологией наведения, навигации и управления, благодаря которой ее траектория может непрерывно регулироваться.
Предполагается, что в будущем The Long March-5B будет доставлять людей на орбитальную станцию, разрабатывает Китай.