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Укр / Рус

Китай запустил в космос свою самую мощную ракету

Четверг, 7 мая 2020, 00:54

Китай успешно запустил свою самую мощную ракету The Long March-5B, которая вывела на орбиту спутник.

Источник: Reuters, CNN

Детали: Ракета The Long March-5B длиной более 53 метра весит около 849 тонн.

Главный конструктор ракеты Ли Донг отметил, что она оснащена технологией наведения, навигации и управления, благодаря которой ее траектория может непрерывно регулироваться.

Предполагается, что в будущем The Long March-5B будет доставлять людей на орбитальную станцию, разрабатывает Китай.

 
 
 

Темы: Китайкосмос


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